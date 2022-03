news, local-news, alexandra hills hotel, acdc, barnes, March 19, socials

The Alexandra Hills Hotel rocked to the music of AC/DC, Barnes and Cold Chisel on March 19. Coming next is Sex and Chocolate's Motown show on April 23.

