Motown boogied into the Alexandra Hills Hotel on April 23 with Sex and Chocolate performing its Motown to Millenium show to an enthusiastic crowd.

